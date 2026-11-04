Il Lione annuncia l'addio di Fonseca: "Una decisione inaspettata"

L'Olympique Lyonnais ha annunciato l'addio di Paulo Fonseca che ha deciso di lasciare la panchina del club francese per unirsi allo Sporting Lisbona

La notizia era già nell'aria, ma ora è arrivata anche l'ufficialità: Paulo Fonseca lascia il Lione e nelle prossime ore diventerà il nuovo allenatore dello Sporting Lisbona. Ecco il comunicato ufficiale del club francese che non ha ovviamente preso bene la decisione del tecnico portoghese: "L'Olympique Lyonnais informa della partenza di Paulo Fonseca dalle sue funzioni di allenatore della squadra professionistica per unirsi allo Sporting Lisbona. Contattato in questi ultimi giorni da un club a cui è particolarmente legato, Paulo Fonseca ha informato la dirigenza del suo desiderio di lasciare l'Olympique Lyonnais. Una decisione inaspettata, che l'OL rammarica profondamente, ancor di più per la sua tempistica nel pieno della stagione. Di fronte a questa volontà chiaramente espressa, la dirigenza ha ritenuto che non fosse nell'interesse del club proseguire una collaborazione che non poteva più garantire il livello di impegno totale indispensabile per la riuscita del progetto.

In un periodo così determinante della stagione, l'Olympique Lyonnais ritiene che l'insieme delle sue forze debba essere interamente mobilitato e concentrato sugli obiettivi del club. La dirigenza ha quindi preso atto della decisione di Paulo Fonseca e si è già attivata al fine di identificare il suo successore. La ricerca si orienterà verso un profilo capace di inserirsi nella continuità del progetto sportivo, con principi ed esigenze corrispondenti a quelli sviluppati nel corso degli ultimi mesi.

In attesa di questa nomina, Jorge Maciel assumerà la responsabilità della squadra professionistica fino alla prossima sosta per le nazionali e guiderà in particolare il gruppo contro la Real Sociedad questo giovedì in Europa League, e poi nella trasferta a Brest domenica. Lo Sporting Lisbona verserà un indennizzo di 5 milioni di euro all'OL a causa della risoluzione anticipata del contratto di Paulo Fonseca. L'Olympique Lyonnais ci tiene a ringraziare Paulo Fonseca per il suo investimento, la sua dedizione e il lavoro svolto dal suo arrivo al club e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera".