Dida pazzo di Modric: "È uno spettacolo da vedere, avrebbe fatto comodo anche nel mio Milan"

L'ex rossonero Nelson Dida ha speso belle parole nei confronti del tecnico del Milan Ruben Amorim

L'ex rossonero Nelson Dida ha rilasciato queste parole su Ruben Amorim ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Ho avuto la meravigliosa opportunità di essere presente al suo arrivo a Milano e di trascorrere del tempo con lui a Casa Milan e a San Siro. È una persona stupenda, un giovane allenatore che ha già maturato esperienze importanti nel mondo del calcio e che ha una grandissima voglia di vincere. Si sta ancora ambientando nel Milan, ma sta imparando rapidamente tutto ciò che serve per lavorare al meglio in questo ambiente. Credo che possa fare molto bene qui: ha il coraggio e la consapevolezza delle proprie capacità e sa di poter dare tanto a questa squadra".

Il brasiliano ha poi esaltato Luka Modric che anche a 41 anni fa ancora la differenza in mezzo al campo: "Se nel mio Milan che ha vinto tutto, Modric avrebbe fatto comodo? Sicuramente sì. Modric è uno spettacolo da vedere: corre ancora tantissimo e ha una voglia incredibile di giocare e vincere. È sicuramente un esempio per i giovani e rappresenta una grande fonte di ispirazione".