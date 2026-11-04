Como esagerato contro il Lens: Liberali segna il gol del 7-0

E' un Como illegale fino a questo momento. E' infatti ancora in corso la partita contro il Lens e i ragazzi di Fabregas conducono per 8-1 al termine di una partita a senso unico, totalmente. Subentrato da pochi minuti, Mattia Liberali ha da poco segnato il settimo gol del Como in Francia sul campo del Lens. E' il primissimo gol in Champions League per l'ex talento del Milan.

LE PAROLE DI LIBERALI ALL'ADDIO AL MILAN

"È stata la squadra che mi ha cresciuto fin da bambino e questo lo riconosco e anzi sono veramente devoto a loro, però poi nel calcio le strade ogni tanto anche si dividono. In quel momento la scelta giusta per me era fare un passo indietro e andare magari in una categoria più bassa a giocare".

Liberali è protagonista anche nell'Italia Under 21 di Silvio Baldini dove ha ritrovato anche i suoi ex compagni al Catanzaro Favasuli e Cisse: "Sono contento di averli ritrovati inazzurro qua perché sono due ragazzi meravigliosi: ci ho passato un anno bellissimo, ci sentiamo tutte le settimane. E gioco di nuovo con Camarda: in campo abbiamo una bella connessione, ci conosciamo fin da piccoli".