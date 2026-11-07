Di Canio si domanda: "Ma chi è leader in questo Milan?"

L'ex rossonero Paolo Di Canio ha detto la sua sui continui alti e bassi che sta avendo il Milan di Ruben Amorim in questa prima parte di stagione

Paolo Di Canio, ex giocatore rossonero, intervistato da Repubblica, ha commentato così i continui alti e bassi che sta avendo il Milan di Ruben Amorim: "Chi è leader in questo Milan? Rabiot non mi sembra, Modric lo è by example, non caratterialmente. Ai miei tempi, se facevi qualcosa di sbagliato c’era Baresi che ti fulminava con lo sguardo e gli altri facevano un ghignetto come a dire: ora ci pensa lui, neanche Capello. Negli undici la squadra non è male, ma certo non è che ti prendi il derby e puoi vincere lo scudetto".

Questo il programma completo dell'11^ giornata di Serie A:

06/11/2026 Venerdì 20.45 Venezia-Udinese DAZN/SKY

07/11/2026 Sabato 15.00 Cagliari-Frosinone DAZN

07/11/2026 Sabato 15.00 Torino-Lecce DAZN

07/11/2026 Sabato 18.00 Parma-Bologna DAZN

07/11/2026 Sabato 20.45 Roma-Sassuolo DAZN/SKY

08/11/2026 Domenica 12.30 Napoli-Lazio DAZN

08/11/2026 Domenica 15.00 Genoa-Milan DAZN

08/11/2026 Domenica 15.00 Monza-Atalanta DAZN

08/11/2026 Domenica 18.00 Inter-Como DAZN/SKY

08/11/2026 Domenica 20.45 Fiorentina-Juventus DAZN