Milan-Ferencvaros 0-2, Costacurta "difende" le seconde linee: "I giovani hanno sbagliato, ma non solo loro. Rabiot il peggiore in campo"

L'ex rossonero Alessandro Costacurta ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha commentato le scelte di Ruben Amorim contro il Ferencvaros

Dopo la sconfitta contro il Ferencvaros, nel mirino delle critiche è finito anche il turnover di Ruben Amorim. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato così delle scelte del tecnico portoghese: "Colpa delle seconde linee? Musah una seconda linea? Non direi. I giovani hanno sbagliato, sì, ma non solo loro. A mio avviso il peggiore in campo è stato Rabiot, e parlo di un leader, di uno dei più forti centrocampisti al mondo. Ecco, colpe equamente distribuite: male i ragazzi ma male anche chi dovrebbe andare da loro e dire: 'Diamoci tutti una svegliata'.

Questo non vuol dire che certi giocatori debbano essere bocciati definitivamente, di certo lo sono stati nella partita in questione. In attesa però di risposte, perché le scelte tecniche sbagliate possono anche essere ammesse e perdonate ma l’atteggiamento no, deve essere sempre quello giusto e di certo mai superficiale. Non se giochi nel Milan: lo dico da persona attaccata ai colori. Ripeto: devi giocare sempre come se di fronte ci fosse l’Inter, sempre provando a mettere in difficoltà l’avversario. Sempre. Giovedì è stato evidente a tutti che non sia successo".