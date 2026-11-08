Da un ex Milan all'altro: Allegri sotto esame, De Laurentiis pensa a Conceiçao per sostituirlo
La posizione di Massimiliano Allegri al Napoli si fa sempre più delicata dopo il complicato inizio di stagione dei partenopei, sconfitti in metà delle partite giocate tra campionato e Champions League. Aurelio De Laurentiis ha di persona incontrato tecnico, dirigenza e squadra a Castel Volturno, chiedendo una svolta immediata dopo un avvio complicato. La sfida in programma domani alla mezza contro la Lazio, sotto questo punto di vista, potrebbe diventare decisiva anche per il futuro della panchina.
Allegri rischia infatti l'esonero se il presidente dovesse percepire una frattura definitiva con lo spogliatoio. Nel frattempo già circola il nome del possibile sostituto, anche lui ex Milan, Sergio Conceiçao, accostato in questi giorni anche alla panchina del Fenerbahce.
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