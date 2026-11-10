Ex Milan, Fullkrug: "In rossonero ho faticato a mantenermi in forma"

Un estratto delle parole dell'ex centravanti del Milan, poche ore fa in conferenza stampa al ritorno in nazionale con la Germania

La metamorfosi di Niclas Fullkrug è un fatto incredibile, e che solo uno sport come il calcio può regalare. Da ranocchio in rossonero a principe azzurro al ritorno in Germania. Infatti, dopo più di un anno, il centravanti tedesco è tornato in Nazionale, chiamato dal commissario tecnico Jurgen Klopp per gli ultimi due impegni della fase a gironi di UEFA Nations League contro Serbia e Olanda. L'ex numero nove del Milan, ha sin qui segnato 13 goal in 11 partite disputate al Werder, con una media di una rete ogni 64 minuti giocati. Numeri incredibili. Così, il tedesco è tornato a parlare dell'esperienza poco fortunata al Milan nella passata stagione:

FULLKRUG TORNA A PARLARE DI MILAN

"Milan? Non sono mai stato infelice durante la mia esperienza all'estero, sono molto grato per quelle esperienze perché c'è molto di più nella vita oltre al calcio. Naturalmente il calcio è molto importante, ma quando vivi all'estero puoi comunque separare la tua vita personale da quella professionale. Ho portato via molti ricordi positivi da quei due anni. Il problema principale è stato che ho faticato a mantenermi in forma. Non ho disimparato a giocare a calcio in quel periodo".

LA FELICITA' PER LA NAZIONALE

"Sono felicissimo di essere tornato, è un riconoscimento per il lavoro che fai e per come rendi con il tuo club. E' fantastico fare di nuovo parte della Nazionale e avare la possibilità di allenarsi sotto la guida di Klopp. Ho ritrovato tanti volti familiari e ne ho conosciuti molti nuovi, la rosa ora è molto diversa e si percepisce davvero quanto le cose siano cambiate. Sono felice di poter essere semplicemente me stessi e che le persone reagiscano positivamente a questo".