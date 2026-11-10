Milan, dalla Svizzera: "Jashari, forse la scelta della Serie A non è stata quella giusta""

Ardon Jashari avrà l'opportunità di giocare con continuità in questa sosta Nazionale con la Svizzera: ma non sarà semplice

Nel centrocampo del Milan, il colpo dell'estate 2025 Ardon Jashari ancora non ha dimostrato il salto di qualità che tutti si aspettano di vedere in questa stagione. L'anno scorso il calciatore ex Club Brugge è arrivato con un carico di aspettative importanti, vista la cifra spesa ma anche la lunghezza delle trattative con la società belga. Un brutto infortunio gli ha tolto la possibilità di giocare fino a dicembre, quando è tornato ormai Luka Modric si era preso meritatamente la titolarità.

Quest'anno Luka Modric ha rinnovato e Jashari in rossonero deve accontentarsi da un ruolo da comprimario. Ciononostante le occasioni le ha avute, pur non riuscendo quasi mai a sfruttarle a pieno. Sul tema scrivono i colleghi svizzeri di Contropiede.ch, in particolare Angelo Lungo che fa un parallelisimo tra Milan e Nazionale svizzera dove non c'è Modric ma c'è un mostro sacro per gli elvetici come Granit Xhaka: "Deve scalzare Xhaka e Modric, mica è semplice, nonostante la loro età, serve un'impresa". In questa sosta Xhaka è assente per infortunio e Jashari potrà mettersi in mostra. Il giudizio dalla Svizzera sulla sua stagione non è positivo: "Ma la stagione di Jashari con il Milan sta andando male. Questi i rilievi che gli sono stati mossi recentemente: nessuna giocata impressionante; nessun cambio di ritmo; poco spirito di iniziativa; poca presa di responsabilità. E la Scala del calcio lo ha preso a fischiare". E poi una laconica considerazione: "Forse la scelta di approdare in Serie A non è stata quella giusta"