Una giornata di squalifica al dottor Mazzoni e agli altri due membri dello staff rossonero espulsi a Genova
I tre membri dello staff del Milan espulsi al 51° di Genoa-Milan dall'arbitro Massa, hanno ricevuto una squalifica effettiva di una gara. Si tratta del medico sociale della squadra, il dottor Stefano Mazzoni e del suo collaboratore, l'operatore sanitario Diego Mantovani. Squalificato pure il collaboratore di Ruben Amorim, il tecnico Emanuel Ferro. Di seguito si riportano le motivazioni addotte dal Giudice Sportivo nel comunicato pubblicato quest'oggi relativo all'undicesima giornata di Serie A.
Sul dottor Stefano Mazzoni: "per avere, al 6° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente".
Sull'operatore sanitario Diego Mantovani: "per avere, al 6° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente".
Sul tecnico Emanuel Ferro: "per avere, al 6° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente".
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