Milanello si svuota tra nazionali e infortuni: Amorim rinvia la ripresa

Milanello si svuota tra nazionali e infortuni: Amorim rinvia la ripresaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:48News
di Lorenzo De Angelis
Milanello deserto per questa sosta: Amorim concede 7 giorni di riposo e convoca tutti per la ripresa tra una settimana

Il Milan si prepara a una sosta per le Nazionali con Milanello quasi deserto. Tredici giocatori sono stati convocati dalle rispettive Nazionali, mentre l'infermeria resta affollata. Per questo motivo Ruben Amorim ha fissato la ripresa degli allenamenti presso il centro sportivo in Carnago direttamente al 16 novembre. 

In tutto questo restano da monitorare con attenzione le condizioni di Strahinja Pavlovic, ancora alle prese con un problema al rene e vicino al forfait anche con la Serbia. Nel corso di questa sosta gli altri infortunati proseguiranno i rispettivi programmi di recupero, ma al momento nessuno sembra recuperabile per la sfida al rientro dalla sosta contro il Frosinone. 