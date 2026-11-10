Pavlovic ancora ai box per un problema al rene: a rischio anche la convocazione con la Serbia

Pavlovic ancora alle prese con un problema al rene: a rischio anche la sua convocazione con la Serbia

Strahinja Pavlovic resta fermo ai box per un problema al rene che non gli ha permesso di scendere in campo domenica contro il Genoa. Il difensore del Milan ha accusato nuovamente questo problema al fianco dopo il derby, e lo staff medico rossonero ha disposto ulteriori controlli per chiarire le sue condizioni.

A fronte di questo è a forte rischio anche la convocazione di Pavlovic con la Serbia. Il CT Veljko Paunovic ha confermato che il difensore del Milan è sotto osservazione e che la sua presenza, almeno per questa sosta, appare complicata.