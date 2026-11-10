Cisse carico per l'Italia: "Voglio dimostrare le mie qualità. E non vedo l'ora di affrontare Rabiot"

Torna la pausa per le nazionali, torna l'Italia e questa volta i tifosi del Milan guarderanno agli Azzurri con più interesse del solito. Il motivo è presto detto: Roberto Mancini ha convocato per la prima volta Alphadjo Cisse. Il giovane rossonero è tra i calciatori più in forma in Serie A in questo inizio di campionato ed ha trovato una convocazione meritatissima.

Giovedì potrebbe esserci un incontro speciale: a San Siro ci sarà Italia-Francia di Nations League, e Cisse potrebbe incontrare da avversario Rabiot, che proprio domenica gli ha regalato un bell'assist. Il classe 2006 ne ha parlato nella sua intervista a SportMediaset.

Quanta voglia hai di azzurro?

“Molta. Voglio dimostrare le mie qualità. Spero di averne l’occasione ed essere lì è un grande orgoglio”.

Rabiot ti ha fatto l’assist, tra pochi giorni sarete avversari a San Siro…

“Mi farà strano, lo vedo sempre con la maglia del Milan. Sarà bello incontrarlo e non vedo l’ora”.