Cisse carico per l'Italia: "Voglio dimostrare le mie qualità. E non vedo l'ora di affrontare Rabiot"
Torna la pausa per le nazionali, torna l'Italia e questa volta i tifosi del Milan guarderanno agli Azzurri con più interesse del solito. Il motivo è presto detto: Roberto Mancini ha convocato per la prima volta Alphadjo Cisse. Il giovane rossonero è tra i calciatori più in forma in Serie A in questo inizio di campionato ed ha trovato una convocazione meritatissima.
Giovedì potrebbe esserci un incontro speciale: a San Siro ci sarà Italia-Francia di Nations League, e Cisse potrebbe incontrare da avversario Rabiot, che proprio domenica gli ha regalato un bell'assist. Il classe 2006 ne ha parlato nella sua intervista a SportMediaset.
Quanta voglia hai di azzurro?
“Molta. Voglio dimostrare le mie qualità. Spero di averne l’occasione ed essere lì è un grande orgoglio”.
Rabiot ti ha fatto l’assist, tra pochi giorni sarete avversari a San Siro…
“Mi farà strano, lo vedo sempre con la maglia del Milan. Sarà bello incontrarlo e non vedo l’ora”.
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