VIDEO - Gonçalo Ramos l'ha rifatto: assist no-look per il gol di Pulisic
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Gonçalo Ramos l'ha rifatto: assist no-look per i gol di Pulisic contro il Genoa. Il portoghese aveva trovato il passaggio vincente con questa giocata di fino anche in Milan-Lecce: anche l'assist per Rabiot era stato servito senza guardare. Una finezza che dimostra più cose: la personalità di un calciatore che sta vivendo un momento non troppo positivo in fase realizzativo e una grande tecnica in una situazione chiave.
Altro che timore di tirare, Ramos ha scelto la giocata più giusta ed efficace. Anche senza guardare.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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