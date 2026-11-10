VIDEO - Gonçalo Ramos l'ha rifatto: assist no-look per il gol di Pulisic

Gonçalo Ramos l'ha rifatto: assist no-look per i gol di Pulisic contro il Genoa. Il portoghese aveva trovato il passaggio vincente con questa giocata di fino anche in Milan-Lecce: anche l'assist per Rabiot era stato servito senza guardare. Una finezza che dimostra più cose: la personalità di un calciatore che sta vivendo un momento non troppo positivo in fase realizzativo e una grande tecnica in una situazione chiave.

Altro che timore di tirare, Ramos ha scelto la giocata più giusta ed efficace. Anche senza guardare.