News Inizia la sosta. I milanisti convocati in nazionale, gli infortunati a Milanello e i giorni di riposo concessi da Amorim

È cominciata la seconda sosta stagionale per gli impegni delle nazionali. I giocatori hanno già raggiunto o raggiungeranno le rispettive rappresentative. Torneranno a disposizione dei club proprietari del cartellino entro giovedì 19 novembre 2026, in tempo per la prossima giornata di campionato.

MILAN, I CONVOCATI IN NAZIONALE

Alphadjo Cisse (Italia)

Adrien Rabiot (Francia)

Mike Maignan (Francia)

Diego Moreira (Belgio)

Luka Modric (Croazia)

Goncalo Ramos (Portogallo)

Ardon Jashari (Svizzera)

Christian Pulisic (Stati Uniti)

Pervis Estupinan (Ecuador)

Davide Bartesaghi (Italia Under 21)

Francesco Camarda (Italia Under 21)

Sankhoun Diawara (Francia Under 21)

Christian Comotto (Italia Under 20)

Per quanto riguarda coloro che non sono stati convocati, Ruben Amorim ha concesso loro una settimana di riposo, con la ripresa degli allenamenti in programma lunedì prossimo a Milanello. In questi giorni, nel Centro Sportivo milanista si vedranno i sette giocatori infortunati, vale a dire P.Terracciano, Gabbia, Tomori, Pavlovic, Saelemaekers, Loftus-Cheek e Chukwueze.