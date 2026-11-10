Bazzani: "Camarda gestito male, ma non è colpa sua. Se lo investi poi devi dargli le possibilità di giocare"

Il Milan vince a Genova e affronta la sosta con molta più serenità: a questo punto della stagione il rendimento di Amorim in campionato è decisamente positivo. Ci sono comunque - com'è normale che sia in un nuovo progetto sportivo - diversi aspetti da risolvere o gestire meglio. Uno di questi riguarda Francesco Camarda ed il suo utilizzo: Fabio Bazzani, in diretta su DAZN, ne parla così:

“Anche la costruzione della rosa ha diverse lacune. A volte sei costretto a mettere giocatori fuori ruolo perché non ti fidi. Uno è Estupinan, un altro giocatore è Camarda. È stato gestito male, ma non è colpa sua. Perché Camarda che numeri ha portato fino ad oggi per poterlo investire del ruolo di vice Ramos? Se lo investi però poi devi dargli le possibilità di giocare, accettando anche che non batta colpo. Perché non è che veniva da 15 gol fatti in Serie A e 35 partite da protagonista. Ci sono un po’ di contraddizioni, il Milan sta pagando l’aspetto della gestione del doppio impegno”.