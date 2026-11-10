Pulisic d'oro: così Chris si è lasciato alle spalle il periodo negativo dell'anno scorso

Il numero undici rossonero continua nel proprio momento positivo. Dopo il gol all'Inter, Pulisic è stato decisivo anche ieri a Genova depositando in rete il pallone del momentaneo 2-0 contro i rossoblù. Nella stessa porta dove nel 2024 segnò la rete del definitivo 1-0, gara in cui nel finale in porta nel Milan ci andò Giroud per l'espulsione a Maignan, l'esterno milanista si è sbloccato dal momento negativo che lo ha attanagliato per gran parte della scorsa stagione.

PULISIC ANCORA DECISIVO A GENOVA: CHRIS SI E' SBLOCCATO

Christian Pulisic ha segnato tre gol nelle sue ultime quattro presenze in Serie A, uno in più di quanti ne avesse realizzati nelle precedenti 25; l'attaccante del Milan non andava a segno per due gare consecutive in campionato da novembre-dicembre 2025. Il momento positivo è per tutto il Milan: infatti, dopo tre stagioni in cui non aveva mai superato i 22 punti nelle prime 11 giornate, il Milan ha raggiunto quota 24 in questo campionato, registrando il miglior avvio dal 2022/23 (26 punti). Inoltre, il Milan ha ottenuto tre vittorie e tre pareggi nelle prime sei trasferte di questo campionato, rimanendo imbattuto nelle prime sei gare esterne stagionali per la quarta volta nelle ultime sette stagioni di Serie A.

LE PAROLE NEL POST PARTITA

"Abbiamo dimostrato una reazione dal primo minuto. Siamo partiti forte, abbiamo fatto due gol. Non è facile giocare qua, sono tre punti importanti per il nostro percorso. Voglio fare sempre più gol e voglio continuare così”.