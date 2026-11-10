Calciomercato Krösche già al lavoro per il Milan: possibile l'arrivo anche del suo braccio destro Hardung

Al Milan si potrebbe riproporre la coppia Krösche-Hardung, che ha già lavorato insieme in Germania all'Eintracht

Il Milan ha già definito il primo rinforzo per la nuova struttura dirigenziale: Markus Krösche sarà il nuovo Head of Football rossonero a partire dal 1° gennaio. Nonostante non si aspetti altro che quella data per accoglierlo in rossonero, il dirigente tedesco sarebbe addirittura già operativo per il club e potrebbe anticipare il suo arrivo a Milano.

Con lui potrebbe arrivare anche Timmo Hardung, storico braccio destro di Krösche all'Eintracht Francoforte. Qualora Hardung decidesse di lasciare la Germania, le possibilità di sbarcare al Milan sarebbero concrete, rafforzando ulteriormente la nuova area sportiva rossonera.