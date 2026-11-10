Calciomercato
Krösche già al lavoro per il Milan: possibile l'arrivo anche del suo braccio destro Hardung
Al Milan si potrebbe riproporre la coppia Krösche-Hardung, che ha già lavorato insieme in Germania all'Eintracht
Il Milan ha già definito il primo rinforzo per la nuova struttura dirigenziale: Markus Krösche sarà il nuovo Head of Football rossonero a partire dal 1° gennaio. Nonostante non si aspetti altro che quella data per accoglierlo in rossonero, il dirigente tedesco sarebbe addirittura già operativo per il club e potrebbe anticipare il suo arrivo a Milano.
Con lui potrebbe arrivare anche Timmo Hardung, storico braccio destro di Krösche all'Eintracht Francoforte. Qualora Hardung decidesse di lasciare la Germania, le possibilità di sbarcare al Milan sarebbero concrete, rafforzando ulteriormente la nuova area sportiva rossonera.
Pubblicità
News
Primo PianoBravo Amorim a dirlo: deve essere così! La più grande scoperta al Milandi Antonio Vitiello
Le più lette
2 Moretto: "Nell'estate 2021, con Maldini e Massara, Tresoldi era a Casa Milan per firmare. Poi non se ne fece nulla"
3 "Io sono il più forte di tutti, cazzo! Mi devi solo prendere i giocatori". Il retroscena su Allegri post Napoli-Lazio
Primo Piano
Esclusiva MNSylla visto dal Belgio: "Non penso lascerà l'USG a gennaio. Milan? Ha il livello per giocare in un grande campionato"
Primo PianoNazionale, Cisse: "Al Milan devi vincere tutto. Mi ispiro a Balotelli, Gila mi ha impressionato"
Pietro MazzaraPrimo PianoMilan, Amorim scuote l'ambiente e ricorda a tutti una cosa. Massa che disastro: Rabiot ha ragione. Cosa dovrà fare Krosche
Andrea LongoniPrimo PianoMilan da mal di testa. La squadra si svegli. Problemi da risolvere, non solo col mercato
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com