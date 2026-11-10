Nuovo stadio Milano, il Consiglio comunale frena: chiesti nuovi approfondimenti sull’impatto ambientale

Il Consiglio comunale chiede nuove garanzie, ambientali e urbane, sul Generali Stadium

Nuovo passaggio delicato per il nuovo stadio di Milano. Il Consiglio comunale ha chiesto che la Valutazione di impatto ambientale venga integrata con ulteriori approfondimenti sugli effetti complessivi del progetto destinato a sostituire San Siro. Stando a quanto riportato dai colleghi de ll Corriere della Sera l'attenzione si concentra soprattutto sulle conseguenze ambientali e urbane dell'intervento promosso da Milan e Inter.

Tra i temi da approfondire figurano mobilità, traffico, emissioni, rumore, cantieri e impatto sul quartiere. Già nei mesi scorsi erano emerse criticità legale anche alla gestione dei flussi e alla sostenibilità dell'intera trasformazione dell'area di San Siro. La richiesta del Consiglio non equivale a uno stop definitivo al progetto, ma introduce un ulteriore passaggio di verifica con l'obiettivo di ottenere un quadro ancora più completo prima delle successive decisioni amministrative sul futuro del Generali Stadium.