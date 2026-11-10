Genoa-Milan, continua la polemica per il mancato rosso di Marcandalli su Rabiot
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Continua a far discutere l'episodio Marcandalli-Rabiot: il difensore del Genoa andava espulso da Massa
Continua a far discutere l'episodio Marcandalli-Rabiot in Genoa-Milan. Intorno al minuto 50 della sfida del Ferraris il difensore rossoblù ha fermato il centrocampista francese mentre poteva indisturbato attaccare verso la porta, ma l'arbitro Massa ha scelto soltanto il cartellino giallo scatenando l'ira dei calciatori del Milan e della panchina.
La distanza dalla porta rende il DOGSO non automatico, ma considerando lo sviluppo dell'azione, la posizione degli altri difensori e quella di Alphadjo Cisse, completamente da solo sulla sinistra, il rosso doveva sarebbe stata la decisione più plausibile. Corretto invece il mancato intervento del VAR non essendoci un chiaro ed evidente errore.
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