Amorim meglio di Allegri dopo 11 giornate: 24 punti e zona Champions
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Amorim meglio di Allegri, ma il Milan deve trovare continuità e maggiore solidità nei finali di gara
Il Milan di Ruben Amorim corre più forte rispetto a quello guidato da Massimiliano Allegri nella scorsa stagione. Dopo 11 giornate i rossoneri hanno raccolto 24 punti, contro i 22 conquistati da Max un anno fa.
Il successo sul Genoa di domenica ha portato il Diavolo al quarto posto, scavalcando il Como sconfitto a Milano contro l'Inter, tenendo a debita distanza Juventus, Napoli ed Atalanta ed accorciando sulla Lazio capolista. Amorim viaggia a 2,18 punti di media a partita, con una proiezione finale di 83 punti. Numeri incoraggianti, anche se il Milan deve trovare maggiore continuità e soldiità nei finali di gara.
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