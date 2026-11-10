Oddo su Amorim: "Sta facendo cose buone: ha cambiato molto"

Il commento dell'ex calciatore e allenatore rossonero Massimo Oddo su Ruben Amorim, tecnico del Milan

Il Milan ha chiuso il secondo spezzone del campionato di Serie A, che si è concluso nel weekend lasciando spazio alla sosta per le Nazionali, con il quarto posto in classifica e 24 punti totali. Nei confini nazionali la squadra rossonera sta tenendo un buon passo, al netto della sconfitta infrasettimanale contro il Bologna a San Siro, mentre in Europa League la fatica del doppio impegno è palpabile: solo tre punti in quattro partite, con già tre sconfitte incassate. L'ex rossonero Massimo Oddo ha parlato di Ruben Amorim nell'intervista che ha concesso a Tuttomercatoweb.com.

Massimo Oddo, ex calciatore del Milan e tecnico di Milan Futuro, ha parlato di Ruben Amorim nella sua intervista con TMW: "Ha cambiato molto, ma è vero, vive di alti e basse, fa delle cose buone ma anche fatica, cambia spesso anche nell'undici titolare e non continuità, anche se questo aspetto può legarsi ad esigenze di squadra, come a esempio riposo o condizione fisica. A ogni modo, sta facendo buone cose, e credo che con più continuità, la cosa che manca, possa dare molto di più"