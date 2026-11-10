Cisse e quel prezioso consiglio che gli è stato dato da Modric

Cisse e quel consiglio di Modric che potrebbe farlo crescere e migliorare ancora di più

Alphadjo Cisse continua a crescere e stupire anche grazie al supporto e ai consigli dei campioni presenti all'interno dello spogliatoio del Milan. Tra questi c'è sicuramente Luka Modric, punto di riferimento prezioso per i più giovani, anche per il classe 2006 del Milan.

L'attaccante rossonero ha infatti raccontato che il centrocampista croato gli ha indicato un aspetto preciso sui cui lavorare: migliorare nella lettura del gioco e nella comprensione dei diversi momenti della partita. Cisse ha inoltre sottolineato, ai microfoni dei colleghi di Cronache di Spogliatoio, la grande disponibilità di Modric, definendolo una persona da ascoltare e da cui imparare ogni giorno.