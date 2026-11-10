Endrick: "Farò sempre tutto il necessario per continuare a crescere e fare passi in avanti nella mia carriera"

Endrick è tornato a parlare del suo futuro

Intervistato dal collega Cahe Mota di Globo direttamente dal ritiro della Nazionale brasiliana, Endrick, obiettivo dichiarato del Milan per il prossimo calciomercato invernale, ha così parlato del suo futuro: "Ho solo 20 anni, quindi vedrò come si evolveranno le cose. Voglio soltanto giocare, essere felice e aiutare i miei compagni. Non so cosa succederà a gennaio, è tutto nelle mani di Dio. Chiedo soltanto ciò che è meglio per la mia carriera. Qualunque cosa debba accadere, accadrà. Continuerò a tenere i piedi per terra e a dare il massimo. Madrid è una città meravigliosa, ma farò sempre tutto il necessario per continuare a crescere e fare passi avanti nella mia carriera".

Oltre al Milan, sul 20enne del Real Madrid si sarebbe registrato nel corso di queste settimane anche l'interesse di un'altra grande società italiana, la Roma di Gian Piero Gasperini, alla ricerca di un calciatore con quelle caratteristiche da affiancare a Malen.