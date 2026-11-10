Guidi: "Ramos si sta rivelando comunque un fattore"
Non è stato un impatto travolgente quello di Gonçalo Ramos nell'universo Milan, almeno per quanto riguarda i gol. Solamente tre le reti segnate dal centravanti portoghese: due in campionato contro Venezia e Atalanta (di cui uno su rigore), più uno in Europa League a Salisburgo. Per i 75 milioni di euro spesi le aspettative generali erano più alte, anche se va detto che il lavoro di Ramos per la squadra è rilevante come sottolinea anche Ruben Amorim ogni volta che gli viene chiesto del suo numero 9.
Il commento di Marco Guidi su Gonçalo Ramos: "Il tifoso del Milan sperava di aver finalmente trovato un bomber di razza in Gonçalo Ramos, ma le 3 reti stagionali sono decisamente un magro bottino rispetto alle attese. Eppure, il centravanti portoghese si sta rivelando comunque un fattore nelle fortune rossonere. Il come si nasconde dietro a dati che l’appassionato medio magari ignora, ma non certo Ruben Amorim. Il tecnico ha sottolineato più volte come Ramos stia aiutando la squadra, meno il contrario".
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