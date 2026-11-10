Esclusiva MN Assessora Riva: "Ostacoli stadio? Non saranno un problema. Città, squadre e tifosi se lo meritano"

Il commento dell'Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano Martina Riva sul tema stadio di Milan e Inter

Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, è stata intervistata in esclusiva da MilanNews.it a margine della conferenza stampa di presentazione della Powerade Milano Half Marathon. Nel suo breve intervento, l'assessora ha parlato anche del nuovo stadio di Milan e Inter che è stato presentato nei giorni scorsi sotto il nome di Generali Stadium. Le sue dichiarazioni raccolte dall'inviato di MilanNews.it

Il commento di Martina Riva sul tema Generali Stadium di Milan e Inter: "La sostenibilità è uno dei principi cardine di questa amministrazione. Al di là di qualche polemica in aula e qualche polemica via email, noi sappiamo quanto abbianmo lavorato su questo profilo. Abbiamo lavorato in sede consiliare la stessa notte della cessione l'anno scorso sul tema della sostenibilità. Ci siamo presi un impegno e lo porteremo avanti fino alla fine. Qualche polemica dopo 10 anni di governo ci sta. Piccoli ostacoli interni al Consiglio Comunale? Non saranno un problema, siamo convinti della bontà della nostra operazione e andremo avanti: se lo merita la città, le squadre e i tifosi che hanno voglia di un o stadio pienamente accessibile. Il Generali Stadium mi piace tantissimo, ha superato ogni aspettativa"