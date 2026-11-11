Theo posta una foto con Maldini: arriva anche il commento nostalgico di Leao
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Un bel momento vissuto quest'oggi a Milano tra Paolo Maldini e Theo Hernandez. I due ex rossoneri si sono ritrovati in un noto bar della città, pensando quindi di immortalare il momento con uno scatto social, poi postato successivamente dal difensore francese sul proprio profilo Instagram.
Tra i tantissimi commenti ricevuti, spicca anche quello di Leao: "Arrivo" Accompagnato da due emoticon rossonere.
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