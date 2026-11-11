Adani ha apprezzato l'assist di Ramos a Pulisic: "Tanto che gli è piaciuto l'ha fatto guardando di là"
Nel corso del consueto appuntamento con 'Viva El Futbol', programma in onda su Twitch, l'ex attaccante Nicola Ventola ha parlato di Gonçalo Ramos, protagonista domenica di una prestazione dell'assist a Christian Pulisic per lo 0-2 rossonero. Questo gesto, però, non ha convinto Ventola che si sarebbe comportato diversamente. Di seguito il suo pensiero.
"Ragazzi, l'assist a Pulisic, io, personalmente, ma mai nella vita. Io avrei calciato. Poi in un momento laddove tu devi fare gol. Per quanto era semplice l'assist, hai avuto quei due tre secondi, hai la porta...sei a due metri, devi calciare". L'ex calciatore Lede Adani ha aggiunto un commento positivo invece per Ramos seguendo il discorso di Ventola: "Invece talmente gli è piacouto farlo che ha guardato di là, che tanto gli è piaciuto giocar per l'altro".
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