Adani ha apprezzato l'assist di Ramos a Pulisic: "Tanto che gli è piaciuto l'ha fatto guardando di là"

Il pensiero di Lele Adani sull'assist di Ramos a Pulisic in Genoa-Milan

Nel corso del consueto appuntamento con 'Viva El Futbol', programma in onda su Twitch, l'ex attaccante Nicola Ventola ha parlato di Gonçalo Ramos, protagonista domenica di una prestazione dell'assist a Christian Pulisic per lo 0-2 rossonero. Questo gesto, però, non ha convinto Ventola che si sarebbe comportato diversamente. Di seguito il suo pensiero.

"Ragazzi, l'assist a Pulisic, io, personalmente, ma mai nella vita. Io avrei calciato. Poi in un momento laddove tu devi fare gol. Per quanto era semplice l'assist, hai avuto quei due tre secondi, hai la porta...sei a due metri, devi calciare". L'ex calciatore Lede Adani ha aggiunto un commento positivo invece per Ramos seguendo il discorso di Ventola: "Invece talmente gli è piacouto farlo che ha guardato di là, che tanto gli è piaciuto giocar per l'altro".