Moreira non sente la pressione per il suo prezzo: "Giocare per il Milan non è cosa da poco. È un onore"

Diego Moreira ha rivelato che questa estate il Milan lo ha pagato un po' di più dei 50 milioni di cui si è parlato finora per prenderlo dallo Stasburgo

Diego Moreira è stato uno dei grandi colpi di mercato del Milan: dopo Gonçalo Ramos, pagato oltre 70 milioni di euro, l'esterno è stato l'acquisto più costoso dell'estate rossonera. E dal ritiro del Belgio, intervistato da Het Laatste Nieuws, ha rivelato che il prezzo del suo cartellino è un po' più alto rispetto a quello che si è letto in questi mesi: "Il Milan ha pagato 50 milioni di euro per prendermi dallo Strasburgo? A dire il vero, un po' di più. Una cifra tra i 50 e i 60 milioni. Non siete stati gli unici a essere sorpresi dalla cifra. C'è stato un bel trambusto sui social media, anche tra i tifosi. Il mio compito era dimostrare che il Milan ha fatto un buon affare acquistandomi. E finora, ci sto riuscendo. Se sento una pressione maggiore a causa del mio prezzo? Assolutamente no. Penso che si debba semplicemente essere pronti mentalmente e fisicamente per andare in un club del genere, a prescindere da quanto paghino. Giocare per il Milan non è cosa da poco, sai. È un onore".

L'esterno rossonero è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria del Milan nel derby contro l'Inter, nel quale ha regalato due assist e ha segnato uno splendido gol su punizione: "Se quella prestazione ha cambiato il mio status? Beh, vado raramente in centro a Milano, quindi non saprei dirlo. Sono rimasto la stessa persona, sai. Ma dopo una prestazione del genere, si percepisce che i compagni di squadra hanno più fiducia in te. È una bella sensazione".