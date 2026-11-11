Amorim meglio di Allegri anche in attacco: il "suo" Milan ha segnato di più dopo 11 giornate
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Amorim batte Allegri anche a livello realizzativo
Dopo 11 giornate Ruben Amorim ha migliorato lo score di Massimiliano Allegri nella passata stagione. Il Milan del tecnico portoghese ha infatti conquistato due punti in più rispetto a quello del toscano, migliorandosi anche da un altro punto di vista: quello offensivo.
Nella passata stagione, infatti, dopo 11 giornate il Diavolo aveva messo a segno 17 reti contro le 23 di questa, che premiano il Milan come quinto miglior attacco di questa prima parte di campionato. Rendimento niente male, con la formazione di Amorim che a livello realizzativo segna più di quanto effettivamente produce (18.6 xG).
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