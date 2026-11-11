Ambrosini: "Quando giochi con la maglia del Milan a San Siro, devi avere un’ambizione, una voglia di essere protagonista dentro una partita..."

Massimo Ambrosini parla del momento del Milan, tra campionato ed Europa League

C'è un Milan in Serie A e un Milan in Europa League: la squadra di Amorim - che ha avuto un impatto comunque positivo sul mondo rossonero - si è dimostrata a due facce. Massimo Ambrosini, storico ex capitano rossonero e oggi opinionista, ha analizzato il momento della squadra nel suo intervento su Radio Kiss Kiss durante Kiss Kiss Play Sport.

L'ex centrocampista ha cominciato facendo un paragone col Como, rivale del Milan nella corsa Champions: "Il Como è una squadra che probabilmente come valore medio ha dei giocatori più forti nella rosa rispetto a quelli che ha il Milan, ma anche se cambia riesce a mantenere una struttura, un’identità precisa. Evidentemente società, squadra e allenatore sono in grado di trasferire determinate cose che al Milan in questo momento mancano, come la capacità di comprendere l’importanza delle varie partite e di come si scende in campo".

C'è la via facile - quella del mercato. Ma per Ambrosini non basta per risolvere il problema: "Anche con la volontà di prendere giocatori più forti e rinforzare la rosa, cosa che vogliono tutti gli allenatori, non finisce lì. Puoi giocare meglio, devi avere un atteggiamento diverso anche con quei giocatori in campo internazionale. Quando giochi con la maglia del Milan a San Siro, devi avere un’ambizione, una voglia di essere protagonista dentro una partita, cosa che è completamente mancata". Il riferimento ovviamente è alla brutta prestazione in Europa League contro il Ferencvaros.

Su un possibile sogno scudetto per il Milan: "Il Milan può giocarsela con tutti, ma non credo possa vincerlo quest’anno. Il derby aveva già detto che il Milan, concentrato, focalizzato e determinato, può contendersela con tutti. Ma per lo scudetto secondo me ci vuole ancora un po’. Non penso quest’anno, però in queste condizioni può succedere di tutto".

Per Ambrosini il campionato è decisamente imprevedibile: "Tutti pensavamo che l’Inter lo avrebbe dominato e invece sta facendo un po’ più di fatica".

L'ex centrocampista poi si è soffermato anche sul rendimento di Gonçalo Ramos: "Ramos è un attaccante forte, però ancora non è stato supportato in generale da tutto il sistema di gioco. A me non dispiace come giocatore, per niente".