Caso De Winter nel Belgio, Moreira: "È una questione personale, riguarda lui e l'allenatore"

Caso De Winter nel Belgio, Moreira: "È una questione personale, riguarda lui e l'allenatore"MilanNews.it
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Oggi alle 15:41News
di Enrico Ferrazzi
Intervistato nel ritiro del Belgio, Diego Moreira non ha voluto commentare la scelta di De Winter di rifiutare la convocazione in nazionale

Ai microfoni di RTL Info, Diego Moreira, convocato dal Belgio in questa sosta, ha commentato così il suo momento in nazionale e il caso Koni De Winter che rifiutato la chiamata del ct Van Bommel:

Sulla forte concorrenza in Nazionale:
"Certamente ti fa desiderare ancora di più di giocare. Sappiamo di avere giocatori straordinari in panchina. Devo continuare a dimostrare il mio valore e a dare all'allenatore validi motivi per farmi giocare. In termini di fiducia, mi sento bene. Ma questo non significa che debba adagiarmi sugli allori".

Sulla scelta di De Winter di rifiutare la convocazione di van Bommel:
"È una questione personale. È una sua scelta, riguarda lui e l'allenatore. Non sono qui per parlare di questo, della sua vita, del suo tempo in campo; dovrete chiedere a lui".
 