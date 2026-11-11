Il giovane Sullivan su Pulisic: "Ogni bambino lo ammira. Per me un cerchio che si chiude"

Il giovane talento americano Cavan Sullivan ha raccontato le emozioni di potersi allenare e giocare con Christian Pulisic in Nazionale

Christian Pulisic ha fatto ritorno nella lista dei convocati degli Stati Uniti. Dopo aver saltato la prima sosta stagionale per rimanere a Milanello e rimettersi in forma al termine di un'estate travagliata, il calciatore statunitense è stato richiamato dal CT Mauricio Pochettino, che potrebbe anche lasciare l'incarico a breve. Nel camp americano, Pulisic ha incontrato il giovane classe 2009 Cavan Sullivan, talento del Philadelphia Union e nuovo crack del calcio a stelle e strisce. Il giovanissimo calciatore nella notte è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato delle emozioni di incontrare e giocare con Pulisic. Le parole riportate da ESPN.

Il commento del giovane talento americano Cavan Sullivan su Christian Pulisic e le emozioni di allenarsi e poter giocare con lui: "Pulisic è ammirato da qualsiasi bambino negli Stati Uniti, quindi per me è un cerchio che si chiude poter condividere il campo con lui oggi per la prima volta (nella notte italiana, ndr). Ho avuto modo di incontrarlo stamattina e sembra proprio un bravissimo ragazzo, affabile, davvero gentile. Qui ci sono così tanti giocatori di livello mondiale in questo gruppo che ho ammirato per tutta la vita..."