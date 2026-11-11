Il giovane Sullivan su Pulisic: "Ogni bambino lo ammira. Per me un cerchio che si chiude"
Christian Pulisic ha fatto ritorno nella lista dei convocati degli Stati Uniti. Dopo aver saltato la prima sosta stagionale per rimanere a Milanello e rimettersi in forma al termine di un'estate travagliata, il calciatore statunitense è stato richiamato dal CT Mauricio Pochettino, che potrebbe anche lasciare l'incarico a breve. Nel camp americano, Pulisic ha incontrato il giovane classe 2009 Cavan Sullivan, talento del Philadelphia Union e nuovo crack del calcio a stelle e strisce. Il giovanissimo calciatore nella notte è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato delle emozioni di incontrare e giocare con Pulisic. Le parole riportate da ESPN.
Il commento del giovane talento americano Cavan Sullivan su Christian Pulisic e le emozioni di allenarsi e poter giocare con lui: "Pulisic è ammirato da qualsiasi bambino negli Stati Uniti, quindi per me è un cerchio che si chiude poter condividere il campo con lui oggi per la prima volta (nella notte italiana, ndr). Ho avuto modo di incontrarlo stamattina e sembra proprio un bravissimo ragazzo, affabile, davvero gentile. Qui ci sono così tanti giocatori di livello mondiale in questo gruppo che ho ammirato per tutta la vita..."
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