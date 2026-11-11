News Moreira: "Nel derby sono stato decisivo, ma non mi adagio sugli allori. Periodo complicato con gli infortuni"

Diego Moreira, uno dei protagonisti del Milan in questo avvio di stagione, è stato intervistato da RTL Info nel ritiro del Belgio. L'esterno offensivo è arrivato in Italia in estate, prelevato da Cardinale dallo Strasburgo per circa 50 milioni di euro, e in poco tempo è diventato uno dei calciatori più interessanti e decisivi della squadra di Amorim. Con il derby di qualche giorno fa, vinto 3-1 dal Milan con due suoi assist e un gol, è entrato definitivamente nel cuore dei tifosi. Moreira però sa bene che deve rimanere con i piedi per terra:

Sul Derby:

"Sappiamo quanto sia importante una partita come il Derby, in Italia. Abbiamo imposto il nostro ritmo, il nostro gioco. Sono stato decisivo in quella partita, ma è anche merito dei miei compagni. È qualcosa che rimarrà per sempre nella mia memoria".

Sul momento pieno di impegni col Milan:

"Sono state settimane piuttosto complicate, perché abbiamo giocato una serie di partite con giocatori infortunati. È stato molto intenso, ma dipendeva da noi prepararci al meglio”.

Sulla maglia numero 22, appartenuta a Kaká:

"È un onore giocare con il suo numero. Ma sto costruendo la mia carriera e cercando di farmi un nome da solo".

Sulla forte concorrenza in Nazionale:

"Certamente ti fa desiderare ancora di più di giocare. Sappiamo di avere giocatori straordinari in panchina. Devo continuare a dimostrare il mio valore e a dare all'allenatore validi motivi per farmi giocare. In termini di fiducia, mi sento bene. Ma questo non significa che debba adagiarmi sugli allori".

Sulla scelta di De Winter di rifiutare la convocazione di van Bommel:

"È una questione personale. È una sua scelta, riguarda lui e l'allenatore. Non sono qui per parlare di questo, della sua vita, del suo tempo in campo; dovrete chiedere a lui".