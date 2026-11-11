Behrami: "Sembra assurdo, ma l'Inter sente più la rivalità col Como che con il Milan"

Un estratto delle parole di Behrami, ex centrocampista di Lazio, Fiorentina e Udinese, oggi noto opinionista per la televisione elvetica

Valon Behrami, ex centrocampista di Lazio, Fiorentina e Udinese, oggi noto opinionista per la televisione svizzera, è intervenuto così in merito al rendimento di Milan e Inter in questo campionato. L'ex centrocampista ha parlato quindi della rivalità tra rossoneri e nerazzurri, e di come forse l'Inter abbia più rispetto e timore di una squadra come il Como, rispetto al Milan. Un estratto delle sue considerazioni:

BEHRAMI NON HA DUBBI: L'INTER SENTE PIU' RIVALITA' CONTRO IL COMO

"L’Inter viene stimolata da questa sfida col Como, del Como si parla bene, tutti parlano di Fabregas e questa sfida col Como accende particolarmente l’Inter. Come ha difeso oggi, era diversa rispetto al derby, è assurdo ma è così. Oggi crea più rivalità questa sfida al Como che cerca di dominarti la partita. Fabregas ha parlato di palle perse in maniera banale, sì perché davanti aveva una squadra che se si accende domina il campionato. Devi snaturarti a giocare contro l’Inter ma dopo il 9-1 è difficile che cambi idea, vai per la tua strada e l’ha sempre dimostrato. Se sai che la sua forza è il contropiede, servono le marcature preventive. Parlava anche di falli Fabregas, non è una squadra nata per fare falli sporchi il Como”