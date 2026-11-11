MN BMW in tour con Insuperabili, Massaro: "Il Capitano ci ha lasciato una grande eredità, e dobbiamo continuare a trasmettere quello che lui è riuscito a trasmettere a noi"

Daniele Massaro, Brand Ambassador di AC Milan, è intervenuto a margine dell'evento BMW in tour con Insuperabili - un tour di eventi sportivi e formativi in cui atleti con disabilità delle scuole calcio Insuperabili e dipendenti/clienti delle concessionarie BMW giocano insieme in squadre miste, con il supporto di BMW Italia e AC Milan. Queste le sue dichiarazioni raccolte dall'inviato di MilanNews.it:

"Se siete emozionati voi, figuratevi io. Quello di cui parliamo sono cose trasmesse. Trasmesse da persone che dal giorno che sono entrato a Milanello mi hanno insegnato tante cose, il senso di appartenenza, il sacrificio, il rispetto, la lealtà, le regole.

Io ho fatto parte per 5 anni del gruppo degli Immortali, degli Invincibili. Adesso sono testimonial degli Insuperabili grazie al nostro capitano che ha aperto questo grande progetto, e devo dire grazie alle persone che sono visionarie e hanno dei sogni. È la dimostrazione di come è nato Insuperabili, come è nato il ciclo di Berlusconi, degli Invincibili, degli Immortali che ha vinto in Italia, in Europa e nel mondo. E il Milan deve continuare a fare questo. E grazie anche alla collaborazione di BMW che ci supporta da diversi anni nell'ambito del marketing.

Il Capitano ci ha lasciato una grande eredità, e dobbiamo continuare a trasmettere quello che lui è riuscito a trasmettere a noi; e noi dobbiamo trasmettere soprattutto alle persone, non solo che fanno sport, che crescono ogni giorno e sono quelli del futuro, i giovani. Grazie ancora e spero di essere in grado di giocare - non mettetemi sempre in panchina - alla finale, e quest'anno vi prometto che almeno 10 minuti, come al solito che mi mettevano in campo, farò la differenza".