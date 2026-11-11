Maignan e Rabiot verso la titolarità a San Siro per Italia-Francia

Mike Maignan e Adrien Rabiot dovrebbero giocare titolari a San Siro domani sera nella gara tra Italia e Francia

Aria di casa per Mike Maignan e Adrien Rabiot che metà di questa sosta la passeranno in quello che è il loro stadio, San Siro. Domani sera, infatti, alle ore 21, si gioca Italia-Francia alla Scala del Calcio. La gara è valevole per la quinta giornata della UEFA Nations League e arriva circa un mese dopo il pareggio per 1-1 maturato a Parigi. Nello stadio abitualmente di casa durante la stagione saranno avversari e si incontreranno anche contro un loro attuale compagno, il giovane Alphadjo Cisse, convocato per la prima volta nella Nazionale Italiana maggiore.

FRANCIA, MAIGNAN E RABIOT VERSO LA TITOLARITÀ A SAN SIRO

Il CT della Francia Zinedine Zidane si presenterà a San Siro per la sfida tra Italia e Francia con l'artiglieria pesante in campo, al netto delle assenze pesanti che comunque ci sono in casa transalpina. Nell'undici titolare, dunque, salvo clamorose sorprese, troveranno posto i milanisti Mike Maignan e Adrien Rabiot che sono due leader anche nello spogliatoio dela Nazionale. Di seguito la probabile formazione della Francia.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Gusto, Konaté, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Mbappé, Doué.