Capello: "Milan, sul mercato ascolterei molto Amorim"
Non siamo neanche a metà novembre e si parla già di calciomercato. È una tassa da pagare nella sosta per le Nazionali di novembre, la più vicina alla riapertura delle trattative. Giustamente i club si stanno già guardando intorno e ipotizzando come potersi muovere da qui a un mese e mezzo quando i battenti delle trattative si riapriranno. Anche il Milan è invischiato nella faccenda e il nome di Nicolò Tresoldi è quello più caldo al momento. Sul tema viene interrogato anche l'ex allenatore rossonero, oggi opinionista, Fabio Capello che sulla Gazzetta dello Sport ha condiviso il suo pnuto di vista generale sulle strategie del Milan.
MILAN, SUL MERCATO ASCOLTEREI MOLTO AMORIM
Il commento di Fabio Capello sul calciomercato del Milan a gennaio e sul possibile arrivo di Nicolò Tresoldi in attacco: "Il Milan una squadra in costruzione. Sul mercato fossi nella società ascolterei molto l’allenatore e qualche giocatore che è lì da tempo che può dare una mano a capire cosa manca. La scelta su un eventuale nuovo centravanti deve essere ponderata perché il punto è che comunque serve qualcuno che dia i palloni giusti per fare i gol che Amorim chiede. Però Tresoldi è un profilo molto interessante"
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