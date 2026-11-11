Rossoneri in Nazionale: domani in campo molti giocatori del Milan
Torna la sosta per le Nazionali, la seconda di questa stagione dopo la lunga finestra tra settembre e ottobre. Sono 13 i rossoneri chiamati a rappresentare i rispettivi Paesi negli impegni di novembre. Tra UEFA Nations League, CONCACAF Nations League e amichevoli internazionali, i calciatori del Milan saranno protagonisti di numerose sfide in giro per il mondo:
DOMANI IN CAMPO MOLTI GIOCATORI DEL MILAN
Diego Moreira (Belgio)
Turchia-Belgio, giovedì 12 novembre ore 18.00, Izmir - UEFA Nations League
Alphadjo Cisse (Italia)
Italia-Francia, giovedì 12 novembre ore 20.45, Milano - UEFA Nations League
Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)
Italia-Francia, giovedì 12 novembre ore 20.45, Milano - UEFA Nations League
Luka Modrić (Croazia)
Inghilterra-Croazia, giovedì 12 novembre ore 20.45, Londra - UEFA Nations League
Christian Comotto (Italia Under 20)
Italia-Portogallo, giovedì 12 novembre ore 17.00, Padova - Amichevole
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan