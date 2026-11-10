Finalmente Pulisic: Chris torna a segnare e il Milan vince sempre
Il rendimento di Chrstian Pulisic è sempre più in crescita, e l'ultima vittoria in trasferta sul campo del Genoa ne è la prova. Il gol del 2-0 di Pulisic è da attaccante vero, forte, di uno che sente la porta. Così Chris si è lasciato alle spalle il difficile momento della passata stagione:
FINALMENTE PULISIC: CHRIS E' TORNATO DECISIVO E IL MILAN VINCE
Christian Pulisic ha segnato tre gol nelle sue ultime quattro presenze in Serie A, uno in più di quanti ne avesse realizzati nelle precedenti 25; l'attaccante del Milan non andava a segno per due gare consecutive in campionato da novembre-dicembre 2025. Il momento positivo è per tutto il Milan: infatti, dopo tre stagioni in cui non aveva mai superato i 22 punti nelle prime 11 giornate, il Milan ha raggiunto quota 24 in questo campionato, registrando il miglior avvio dal 2022/23 (26 punti). Inoltre, il Milan ha ottenuto tre vittorie e tre pareggi nelle prime sei trasferte di questo campionato, rimanendo imbattuto nelle prime sei gare esterne stagionali per la quarta volta nelle ultime sette stagioni di Serie A.
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