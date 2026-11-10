News Stefanelli (CDA Milan) su Amorim: "E' ben voluto dai giocatori"

In esclusiva per Tuttomercatoweb, Riccardo Stefanelli, importante membro del CDA dell'AC Milan ha parlato così in occasione del premio "La Clessidra" Per la fruttuosa e positiva carriera avuta sin qui. Di seguito le sue dichiarazioni sul momento di Amorim e del rapporto con i calciatori rossoneri:

STEFANELLI SU AMORIM

"Amorim? Non l'ho incontrato, ma è un ragazzo serio, giovane. I giocatori gli vogliono bene. Da tifoso si vuole sempre essere primi, ma questo è un campionato difficile e con tante squadre importanti, sono soddisfatto perchè si vede la nascita di un progetto. C'è grande energia da parte di Gerry nel fare bene. Il Milan deve raggiungere in primis obiettivi sportivi, poi ci sono progetti esterni come lo stadio, importantissimi. E' sempre bello vincere i derby, quasi come vincere questo premio. Nonostante siamo sotto in classifica è stato un momento speciale, accade spesso ultimamente".