Inzaghi svela la sua personale Top 11: in difesa ci sono Maldini e Thiago Silva, sorpresa in attacco

Da un particolare e simpatico video su Tiktok nasce questa news: la top 11 di Filippo Inzaghi nel corso della sua lunga carriera

Filippo Inzaghi, ex storico attaccante del Milan oggi allenatore del Palermo, è stato intervistato da Salotto del Pallone, in un simpatico e particolare video podcast su TikTok. In questo video, a Inzaghi viene chiesta la sua speciale e personalissima Top 11 dei compagni di squadra più forti. Questi i preferiti di Inzaghi:

Portiere: Buffon

Difesa: Maldini, Serginho, Thiago Silva, Zambrotta

Centrocampo: Kakà, Pirlo, Gattuso

Attacco: Rivaldo, Baggio e Vieri

CISSE COME INZAGHI? L'INCREDIBILE DATO INCORONA IL TALENTO ROSSONERO

Il magic momenti di Alphadjo Cisse. Il classe 2006 del Milan ha festeggiato a Marassi la prima convocazione con la Nazionale segnando il gol che ha sbloccato la partita, il numero 5 del suo campionato e l’ottavo in stagione nelle 13 partite giocate finora. Numeri che fanno entrare il centrocampista ex Catanzaro nella storia del Diavolo e scomodano paragoni pesanti perché anche Pippo Inzaghi e Shevchenko segnarono 8 reti nelle prime 13 partite in rossonero. Il record in questo senso appartiene a Mario BalotellI: 12 reti nelle prime 13 presenze.