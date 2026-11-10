Inzaghi svela la sua personale Top 11: in difesa ci sono Maldini e Thiago Silva, sorpresa in attacco
Filippo Inzaghi, ex storico attaccante del Milan oggi allenatore del Palermo, è stato intervistato da Salotto del Pallone, in un simpatico e particolare video podcast su TikTok. In questo video, a Inzaghi viene chiesta la sua speciale e personalissima Top 11 dei compagni di squadra più forti. Questi i preferiti di Inzaghi:
Portiere: Buffon
Difesa: Maldini, Serginho, Thiago Silva, Zambrotta
Centrocampo: Kakà, Pirlo, Gattuso
Attacco: Rivaldo, Baggio e Vieri
CISSE COME INZAGHI? L'INCREDIBILE DATO INCORONA IL TALENTO ROSSONERO
Il magic momenti di Alphadjo Cisse. Il classe 2006 del Milan ha festeggiato a Marassi la prima convocazione con la Nazionale segnando il gol che ha sbloccato la partita, il numero 5 del suo campionato e l’ottavo in stagione nelle 13 partite giocate finora. Numeri che fanno entrare il centrocampista ex Catanzaro nella storia del Diavolo e scomodano paragoni pesanti perché anche Pippo Inzaghi e Shevchenko segnarono 8 reti nelle prime 13 partite in rossonero. Il record in questo senso appartiene a Mario BalotellI: 12 reti nelle prime 13 presenze.
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