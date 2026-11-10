Titolare con la Francia? Cisse nicchia: "Deciderà il mister. Ho tanta ambizione"

Il commento di Alphadjo Cisse sulla possibilità che il CT Roberto Mancini lo schieri dall'inizio nella gara di giovedì a San Siro tra Italia e Francia

Alphadjo Cisse si sta godendo il suo momento, ma sempre dimostrando di avere testa sulle spalle. Il giovane talento rossonero è stato convocato per la prima volta dalla Nazionale Italiana di Calcio e nel pomeriggio di martedì ha preso la parola da Coverciano per condividere le emozioni e le aspettative su questa sua prima volta. Non è escluso che il debutto da titolare possa arrivare in una serata da capogiro: nel "suo" San Siro contro la Francia, dei compagni di club Maignan e Rabiot. Oggi in conferenza ha parlato della possibilità di cominciare dall'inizio la gara di giovedì.

Punti a essere titolare a San Siro contro la Francia?

"Deciderà il mister. Sono uno con tante ambizione, essere qui con la Nazionale è un orgoglio".

Che sfida ti aspetti contro la Francia?

"Non hanno bisogno di presentazioni, ma l'Italia punta sempre a vincere. La qualificazione per l'Italia deve essere la normalità".

A chi ti ispiri?

"Senza dubbio Balotelli, è sempre stato un riferimento per me in Nazionale"