Bianchin: "Se dovete immaginare il Milan del futuro: fare Pulisic e altri 10"

Il commento di Luca Bianchin sull'impatto che Christian Pulisic ha sul gioco e il rendimento del Milan a livello globale come squadra

Christian Pulisic è stato nominato MVP della Serie A e anche dai tifosi del Milan nell'ultima gara prima della sosta, quella che i rossoneri hanno vinto per 1-2 al Luigi Ferraris contro il Genoa domenica alle ore 15. Determinante nel primo gol con un recupero pallo, freddo davanti alla porta nel raddoppiare e di fatto regalare i tre punti al Diavolo. E un giocatore come l'americano, secondo il collega Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, regola un po' gli umori e la condizione del Milan: se c'è la squadra gioca bene, se non c'è o non è in partita la squadra gioca male.

MILAN DEL FUTURO: PULISIC E ALTRI 10

Il commento di Luca Bianchin su Christian Pulisic su Gazzetta.it: "Pulisic ha avuto alti e bassi. Molti alti e bassi. Ha segnato a Udine, nel derby e Genova, non per caso tre partite vinte. Banalmente: quando Christian gioca bene, il Milan lo segue; quando Christian cala, il Milan fatica. È tattica, oltre che numeri. Pulisic ha caratteristiche diverse dai compagni, è l'unico che attacchi la profondità: Gonçalo Ramos spesso viene incontro e fa sponda, Cisse ama avere la palla tra i piedi, CP disturba le difese in altro modo. In più, è considerato uno dei giocatori chiave della proprietà, americana come lui, e ha appena rinnovato il contratto. Se dovete immaginare il Milan del futuro, fate pure Pulisic e altri 10"