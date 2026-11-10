Oddo sulla Lazio: "Grande merito a Gattuso: sa compattare il gruppo"

Massimo Oddo elogia l'ex compagno e amico Gennaro Gattuso per i risultati raccolti sin qui in questa stagione sulla panchina della Lazio

Con un risultato difficilmente pronosticabile a inizio stagione, la Lazio chiude da capolista solitaria in classifica di Serie A lo spezzone di campionato che ha portato alla seconda sosta stagionale. Percorso incredibile della squadra di Gennaro Gattuso che, dopo l'eliminazione clamorosa in Coppa Italia contro il Mantova ad agosto, ha infilato un percorso netto di nove vittorie e due pareggi che oggi le consegnano la vetta del campionato, davanti anche all'Inter. Massimo Oddo, ex calciatore del Milan ma anche ex capitano della Lazio, oltre che amico di Gattuso, nell'intervista a TMW ha dato il suo parere su questo risultato dei biancocelesti.

Il commento di Massimo Oddo sulla "sua" Lazio e sull'amico Gennaro Gattuso: "Sarei ipocrita se dicessi di sì, credo che nessuno si aspettasse di vedere una Lazio così Sta facendo cose strepitose, ha idee identità e spirito e questo la porta a fare prestazioni importanti. Il grande merito a Rino e ai suoi ragazzi sicuramente; io conosco lui, so che nelle difficoltà, nelle problematiche esterne allo spogliatoio, sa compattare il gruppo, lo fa estraniare, e questo fa sì che la squadra - specie poi a livello morale - dia tutto"