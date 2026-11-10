Pellegatti: "Ramos sta preservando la qualità di Modric". Ecco perché

Il commento di Carlo Pellegatti sul supporto che Gonçalo Ramos sta dando al Milan e a Modric in fase di non possesso

Uno dei temi caldi in casa Milan, entrando in questa seconda sosta stagionale, è il rendimento di Gonçalo Ramos che è fermo a soli 3 gol stagionali, un bottino magro considerando quanto è stato pagato. Eppure il lavoro che il portoghese fa in favore della squadra è oscuro e va oltre i numeri, anche se sicuramente sarebbe gradito concedergli qualche occasione in più. Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube ha spiegato inche modo Gonçalo Ramos sta aiutando la squadra, specialmente in fase di non possesso.

L'analisi tattica di Carlo Pellegatti: "Il passaggio al 4-4-2 è stato fatto per preservare quelle che erano le pressioni lunghe di Modrić. Modrić nelle prime partite era colui che andava in pressione forte sul play. Gonçalo Ramos sta preservando la qualità di Modrić, perché è cambiato il modo di Ramos di fare la fase di non possesso. Le prime due partite andava in pressione alta sui difensori. Le ultime nove partite è lui che scala forte sul play avversario. Quindi fa la corsa all'indietro preservando Modrić che non esce più sul play, ma rimane bloccato. Rimanendo bloccato c'è meno campo da coprire, meno corsa, più lucidità. È Gonçalo Ramos che fa quella corsa all'indietro. Ben otto partite che il Milan in fase di non possesso difende così"