Nazionali, gli impegni della Croazia di Luka Modric alla sosta
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Il calendario degli impegni di Luka Modric con la Croazia in questa seconda sosta stagionale
Luka Modric non si ferma mai. Forse ci sarà occasione di riposo in una delle due gare che la Croazia giocherà in UEFA Nations League nei prossimi giorni. Difficilmente accadrà a Londra contro l'Inghilterra dove la Nazionale balcanica deve anche riscattare la brutta figura di un mese fa, più probabilmente potrebbe capitare a Osijek nella gara che i croati giocheranno contro la Repubblica Ceca. Di seguito si riportano gli impegni in calendario per la Croazia di Luka Modric.
Luka Modrić (Croazia)
Inghilterra-Croazia, giovedì 12 novembre ore 20.45, Londra - UEFA Nations League
Croazia-Repubblica Ceca, domenica 15 novembre ore 20.45, Osijek - UEFA Nations League
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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