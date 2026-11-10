Nazionali, gli impegni della Croazia di Luka Modric alla sosta

Nazionali, gli impegni della Croazia di Luka Modric alla sostaMilanNews.it
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Oggi alle 19:20News
di Francesco Finulli
Il calendario degli impegni di Luka Modric con la Croazia in questa seconda sosta stagionale

Luka Modric non si ferma mai. Forse ci sarà occasione di riposo in una delle due gare che la Croazia giocherà in UEFA Nations League nei prossimi giorni. Difficilmente accadrà a Londra contro l'Inghilterra dove la Nazionale balcanica deve anche riscattare la brutta figura di un mese fa, più probabilmente potrebbe capitare a Osijek nella gara che i croati giocheranno contro la Repubblica Ceca. Di seguito si riportano gli impegni in calendario per la Croazia di Luka Modric.

Luka Modrić (Croazia)

Inghilterra-Croazia, giovedì 12 novembre ore 20.45, Londra - UEFA Nations League

Croazia-Repubblica Ceca, domenica 15 novembre ore 20.45, Osijek - UEFA Nations League