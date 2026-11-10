Gli impegni di Gonçalo Ramos alla sosta con il Portogallo

Gli impegni di Gonçalo Ramos con il Portogallo nei prossimi giorni di UEFA Nations League

Dopo una grande prima sosta di questa stagione con la Nazionale, con tanto di tre gol e un assist, il centravanti rossonero Gonçalo Ramos è stato convocato da Jorge Jesus con il Portogallo per i prossimi due impegni di UEFA Nations League che si terranno nei prossimi giorni. Con il ritiro di Cristiano Ronaldo dalla selezione lusitana, la strada verso la titolarità del numero 9 del Milan è ancora più spianata. Di seguito si riportano tutti gli impegni di Gonçalo Ramos con il Portogallo nei prossimi giorni.

Gonçalo Ramos (Portogallo)

Portogallo-Danimarca, sabato 14 novembre ore 19.45, Braga - UEFA Nations League

Galles-Portogallo, martedì 17 novembre ore 19.45, Cardiff - UEFA Nations League