Deeney distrugge Lucca: "Uno dei peggiori attaccanti mai visti"

L'ex centravanti di Premier League Troy Deeney, oggi opinionista su CBS Sports Golazo, ha parlato in toni duri di Lorenzo Lucca del Napoli

Il Napoli di Massimiliano Allegri arriva alla seconda sosta stagionale in un clima non molto semplice e soprattutto con diverso ritardo dalla zona Champions League, oltre che dalla vetta, in termini di punti. Tra i capri espiatori maggiori c'è sicuramente il centravanti Lorenzo Lucca, per cui l'estate scorsa il club partenopeo ha fatto un investimento importante, superando anche la concorrenza del Milan, ma che non sta assolutamente pagando i dividendi. L'ex centravanti di Premier League Troy Deeney ha parlato in termini molto duri nei confronti dell'attaccante italiano.

Il commento durissimo di Troy Deeney nei confronti di Lorenzo Lucca: "Con tutto il rispetto possibile, ma è fortunato a fare il calciatore. È uno dei peggiori attaccanti che abbia mai visto. Ha detto a Kevin De Bruyne, che ha vinto tutto quello che c'era da vincere nel calcio, di andare a fan***o... Smetti di guardarti intorno e di parlare. Inizia a lavorare duramente. E l'unica cosa che devi fare. Puoi lamentarti oppure semplicemente stare zitto, fare il tuo lavoro e guardare i risultati alla fine. Questi giocatori parlano troppo. È sempre colpa di qualcun altro".