Cisse: "Chi mi ha impressionato? Sarebbe scontato dire Modric"

Il commento di Alphadjo Cisse sul suo periodo di ambientamento al Milan e sui compagni che lo hanno impressionato a Milanello

Alphadjo Cisse è senza dubbio la sorpresa più grande della stagione del Milan fino a questa momento. Fresco ventenne, alla sua prima stagione in Serie A, di rientro da un brutto infortunio che lo aveva tenuto fuori per diversi mesi, il giovane attaccante italiano si sta producendo in dei numeri incredibili: otto gol complessivi, cinque in Serie A e tre in Europa League. Ora anche la convocazione in Nazionale maggiore. E Cisse ha parlato in conferenza stampa proprio da Coverciano. Alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Che impatto al Milan?

"I compagni mi hanno accolto molto bene, poi certo tra Serie B e Serie A c'è tanta differenza. Aquilani? Gli devo molto, mi ha trasmesso tanto e data molta fiducia. Sono dispiaciuto per lui, ma sicuramente farà una grande carriera da allenatore".

Chi ti ha impressionato di più al Milan?

"Modric sarebbe troppo scontato.. Dico Gila".