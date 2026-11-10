Francia, ecco quando giocano Maignan e Rabiot in questa sosta

Quando giocano Mike Maignan e Adrien Rabiot con la Francia in questa seconda sosta stagionale per le Nazionali

Confermatissimi dal nuovo CT Zinedine Zidane, nella Francia, i due calciatori del Milan: il portiere e capitano Mike Maignan e il centrocampista Adrien Rabiot. Due leader nello spogliatoio rossonero e due leader anche in quello della Nazionale. Come per gli altri calciatori, saranno due gli impegni in questa seconda sosta stagionale: uno contro l'Italia di Alpha Cisse e l'altro contro la Turchia, fanalino di coda del gruppo di UEFA Nations League. Il calendario con gli impegni di Maignan e Rabiot.

Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)

Italia-Francia, giovedì 12 novembre ore 20.45, Milano - UEFA Nations League

Francia-Turchia, domenica 15 novembre ore 20.45, Bordeaux - UEFA Nations League